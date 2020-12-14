كتاب ( النصر ) ف 2 : النصر : مصطلحات النصر والهزيمة في الآخرة : الفلاح - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( النصر ) ف 2 : النصر : مصطلحات النصر والهزيمة في الآخرة : الفلاح عن معنى الفلاح في الدنيا 1 ـ منتهى الفلاح في نظر الطامحين للسلطة هو الوصول الى الحكم أو الاحتفاظ به .
هو ( الاستعلاء ) على الناس بالسُّلطة والجاه .
وفى القرآن الكريم تكرر وصف فرعون بالعلو .
قال جل وعلا : 1 / 1 : ( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ ) (4) القصص ) 1 / 2 :( ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ ......
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