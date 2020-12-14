محدث.. أسعار النفط تتحول للهبوط بعد تقرير أوبك الشهري

2020/12/14 | 20:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب الكشف عن تقرير أوبك الشهري.

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