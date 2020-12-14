"حالة غريبة" تعني أن الشخص مصاب بكورونا

2020/12/14 | 20:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز}تقدمت عملية فهم فيروس كورونا المستجد كثيرا منذ تفشي الوباء قبل 10 أشهر تقريبا، لكن الاكتشافات لازالت تظهر بشأن الأعراض المحتملة للإصابة بالفيروس الذي شل حركة العالم.

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