إنطلاق أكبر حملة تلقيح بأميركا وممرضة تدخل التاريخ

2020/12/14 | 20:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} منحت ولاية نيويورك الأميركية، الاثنين، أول جرعة تطعيم من لقاح "فايزر/بيونتيك" المضاد لكوفيد-19 لإحدى العاملات لديها في مجال الرعاية الصحية، وهي ممرضة في وحدة الرعاية المركزة في كوينز، وذلك في منعطف محوري بجهود الولايات المتحدة لاحتواء الفيروس الفتاك.

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