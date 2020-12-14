مسؤول في الصحة العالمية للعراقيين: أحذروا من موجة ثالثة لا ينفع معها اللقاح

2020/12/14 | 20:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر مسؤول في بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق، من "موجة ثالثة" لفيروس كورونا في البلاد.

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