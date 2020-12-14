2020/12/14 | 20:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيو} كشف المتخصص بدائرة صحة الكرخ الدكتور عمار حسين، الاثنين (14 - 12 - 2020)، عن أعراض لقاح "فايزر" ضد فايروس كورونا، فيما أشار الى أن "الشرجي" أبرزُ هذه الأعراض.

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