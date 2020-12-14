لجنة نيابية تعلن مدة اكتمال ميناء الفاو الكبير

2020/12/14 | 20:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، ان ميناء الفاو الكبير سيكتمل خلال 45 شهرا، مبينة أنه سيكون بعمق 19 مترا و8 بالعشرة، ويستقبل بواخر من 10 آلاف الى 25 ألف حاوية.

جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة، يوسف الكلابي، لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (14 كانون الاول 2020)، قال فيه إنه تم "عقد اجتماع في وزارة النقل بحضور لجنة النزاهة وأغلب النواب المتخصصين في لجنة الخدمات والمالية للاطلاع على التفاصيل"، مبينا أن "الشركة الصينية ليس لها أي اختصاص بهذا الشأن".

وأضاف الكلابي، أن "عقد الشركة الصينية بالتفاوض أكثر سعرا من الشركة الكورية بتفاصيلها"، لافتا إلى "وجود أشخاص يسعون لتعطيل وتأخير ميناء الفاو".

وتابع، أن "الميناء سيكتمل خلال 45 شهرا بخمسة أرصفة من أصل 90 رصيفا لكن البنى التحتية والطريق الواصل والكثير من بنى الخدمات ستكون منجزة"، مضيفا أنه "سيكون لدينا ميناء بعمق 19 مترا و8 بالعشرة، ويستقبل بواخر من 10 آلاف الى 25 ألف حاوية"، داعيا إلى "منع تلك الأصوات التي تشوه ملف الميناء".

وكانت الشركة العامة للموانئ العراقية، أعلنت اليوم الاثنين، استبعاد الشركة الصينية من تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، لعدم تخصصها في بناء الموانئ، وان الاختيار وقع على شركة دايو الكورية، وسيتم تنفيذ العمل بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة.

وذكر مدير عام الموانئ، فرحان الفرطوسي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (14 كانون الاول 2020)، إن "قرار 63 لسنة 2019 الذي يحيل العمل وصيغة العرض الوحيد الى شركة دايو الكورية، حيث لا يمكن تخطي هذا القرار"، لافتا الى أن "الشركة الصينية لم تتقدم بشكل رسمي وتم استبعادها لعدم تخصصها في بناء الموانئ".

وأضاف الفرطوسي، أن "شركة دايو الكورية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير"، مبينا أن "الشروع بتنفيذ العمل من قبل شركة دايو الكورية سيتم بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة".

وفي وقت سابق أكدت وزارة النقل، حصولها على دعم نيابي بشأن العرض المقدم من شركة دايو الكورية لإنشاء ميناء الفاو، مبينة ان الشركة الصينية غير مختصة في بناء الموانئ.

وقالت الوزارة في بيان لها، (14 كانون الاول 2020)، إن "الوزارة حصلت على دعم من أعضاء مجلس النواب بشأن العرض المقدم من شركة دايو الكورية بشان الشروع بميناء الفاو الكبير".

واضافت ان "الشركة الصينية تعمل في مجال الناقل الكهربائي وغير مختصة ببناء الموانئ".

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