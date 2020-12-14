2020/12/14 | 20:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشف المتخصص بدائرة صحة الكرخ الدكتور عمار حسين، عن أعراض لقاح “فايزر” ضد فايروس كورونا، فيما أشار الى أن “الشرجي” أبرزُ هذه الأعراض.

وقال حسين في مقابلة متلفزة: إن “اللقاحات بشكل عام هناك أنواع عديدة منها، المُضعَف او الميت المعتاد عليه ومن بينهما اللقاح الجديد لقاح (فايزر) واللقاح الثاني (موديرنا)”.

واضاف ان “تكلفة لقاح موديرنا للجرعة الواحد تبلغ 35 دولاراً ، أما لقاح (فايزر) فيكون تقريبا من 20 الى 25 دولاراً لان تقنيته عالية جداً ومكلفة ويستخدم الحامض النووي الذين يأخذون جزءاً منه ويحقن به جسم الانسان على شكل لقاح ويقوم بعمل بروتينات مشابهة لبروتينات كورونا الأصلي ويتعرف عليه الجسم، بعدها يقوم بإنتاج مضادات للفيروس”.وتابع حسين، أن “أعراض لقاح (فايزر) بعد حقنه لأكثر من 40 ألف شخص، هي الصداع والتعب وحساسية بسيطة، بالإضافة الى ان هناك نسبة قليلة جداً تعرضوا الى (الشرجي) نتيجة الى ضرب الفيروس للعصب السابع في وجه الانسان وبعد أسابيع يتماثل المريض الى الشفاء منه، ولكن الإعلام يقوم بتضخيم الأمور”.

ويتعرض (العصب الوجهي) كأي جزء في جسم الانسان الى حالات مرضية المختلفة، وواحدة من أهم الحالات التي تصيبه هي حالة الشلل المؤقت والمتعارف عليه محلياً بـ (الشرجي)، وفي أماكن أخرى يطلقون عليه “لفتة الوجه”.

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، الثلاثاء الماضي، أن تأثير لقاح فايزر ضد كورونا “يظهر من الجرعة الأولى”.ويعطى اللقاح المذكور على جرعتين، تفصل بينهما 3 أسابيع، لكن وفق الهيئة الأميركية “يبدو أنه يؤمن الحماية من الفيروس بعد أول جرعة”.

وأضافت أن “لقاح فايزر ضد كورونا متسق مع توصياتنا”، في تلميح على ما يبدو لقرب إصدار تصريح بتوزيعه في أمريكا.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح كورونا “فايزر”… مختص عراقي يوضح “ابرز الاعراض” الممكنة الظهور لدى متلقي الجرعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاح كورونا “فايزر”… مختص عراقي يوضح “ابرز الاعراض” الممكنة الظهور لدى متلقي الجرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).