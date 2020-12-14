روحاني: برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض

2020/12/14 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن برنامج طهران الصاروخي غير قابل للتفاوض، وإن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ”يعي ذلك جيدا“.وقال روحاني في مؤتمر صحفي: ”سعى الأمريكيون لشهور لإدراج قضية الصواريخ (في المحادثات النووية) وقوبل ذلك بالرفض والسيد بايدن يعلم ذلك جيدا“.وزاد فوز بايدن من احتمال عودة واشنطن …

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