2020/12/14 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اكد جودت شاكر، مدير الأنشطة الرياضية بنادي الرياضي بيروت لكرة السلة، أن نجم الفريق علي منصور، وقع رسميا لنادي نفط الشمال العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم الرياضي ينتقل لدوري السلة العراقي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم الرياضي ينتقل لدوري السلة العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).