قوباد طالباني: مستعدون لتسليم واردات النفط الى بغداد

2020/12/14 | 20:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين، عن استمرار الحوارات في بغداد لحل المشاكل العالقة.

وكان طالباني قد وصل الخميس، المنصرم، على رأس وفد رفيع الى العاصمة بغداد لبدء جولة جديدة من المباحثات حول استحقاقات اقليم كوردستان ورواتب الموظفين.

وقال قوباد طالباني للصحفيين، في بغداد اليوم، ان الحوارات واللقاءات ستتواصل، مؤكدا استعداد حكومة اقليم كوردستان، تسليم الواردات النفطية وغير النفطية الى بغداد للوصل الى اتفاق وحل المشاكل وضمان استحقاقات اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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