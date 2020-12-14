بالفيديو.. عراقية تكسر الصمت وتحكي قصتها مع كاهن تحرش بها جنسيا

2020/12/14 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسرت شابة عراقية حاجز الصمت عن اعتداء جنسي تعرضت له من قبل كاهن كنيسة بلدتها عينكاوة، عندما كانت تبلغ من العمر 11 عاما، منتقدة الكنيسة التي لجأت إليها منذ عامين ولم تصدر قرارها النهائي في القضية حتى الآن.

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