’أبو سودة’ يكشف تفاصيل الشجار المسلح مع الزوبعي ويتحدى محافظ بغداد

2020/12/14 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف النائب عن تحالف القوى، كريم ابو سودة، الاثنين، عن تفاصيل الشجار المسلح مع حماية النائب طلال الزوبعي، فيما تحدى محافظ بغداد ان يكون الشارع الذي يقوم بتأهيله بمنطقة النصر والسلام برعاية الحكومة المحلية.

وذكر ابو سودة، خلال استضافته في برنامج "الثامنة" الذي يقدمه الزميل "احمد الطيب" وتابعه "ناس" (14 كانون الاول 2020)، ان "وسائل الاعلام نقلت ماحصل في قضاء ابو غريب بصورة معكوسة"، مبيناً ان "النواب السابقين كانوا يفوزون بأصوات الاحياء والمناطق الفقيرة من دون تقديم الخدمات، لكن قانون الانتخابات الجديد حصر ذلك بالمناطق، وهو من افضل القوانين، حيث ان بعض النواب لم يفوزوا في مناطقهم بل من باقي المناطق".

واضاف ابو سودة "انا اعمل في قضاء ابو غريب؛ لأنني أسكن بالقضاء ومتكفل بخدمات المنطقة، واقتحم النائب طلال الزوبعي المدينة بـ10 سيارات وحماية مدججة بالسلاح"، مبيناً ان "5 الاف شاهد مستعدون لإثبات صحة كلامي".

وتابع ان "المواطنين في القضاء استقبلوا النائب الزوبعي، واخبروه انك كنائب لـ3 دورات لم تقدم شيئاً للمنطقة، ونطلب منك مغادرتها فوراً"، لافتاً الى ان "الكثير من شباب المنطقة تجمعوا حول النائب ورددوا اهازيج لطرده من المنطقة، لكنه لم يغادر، فقام الشباب برميه بالطماطم والبطاطا".

واشار الى ان "حماية النائب طلال الزوبعي ردوا بفتح النار على المواطنين، وتوجد كاميرات في مكان الحادث، مما أحدث حالة هلع في المدينة بسبب اطلاق النار من قبل حماية النائب الزوبعي"، مبيناً انه "بعد خروج النائب طلال الزوبعي من المنطقة كان هناك بحدود 200 شاب، واثناء عملي انا ومدير البلدية بأحد الشوارع، استصحبوني بالتأييد والهتاف لي، والعراقيون معروفون في حالة الفرح يطلقون العيارات النارية فاطلقوا النار بالهواء بعد خروج الزوبعي بوقت".

وشدد ابو سودة على ان "مشروع تبليط الشارع التجاري بمنطقة النصر والسلام بقضاء ابو غريب هو برعاية منه، واتحدى محافظ بغداد اثبات ان الشارع برعاية الحكومة المحلية".

ورداً حول سؤال، بشأن اطلاق النار بحضور النائب ابو سودة، قال: ان "على الحكومة تطبيق القانون اولاً على السلاح المنفلت وعلى من يستهدف المنطقة الخضراء بالاسلحة، وعلى من يقتل المتظاهرين وعلى المجرمين القتلة الذين سرقوا اموال الشعب والذين استباحوا البلد"، مستدركاً بالقول مخاطباً مقدم البرنامج: "هسة اجيت على كريم لان اطلق طلقتين بالهواء"!.

وتابع انه "على الحكومة ان تطبق القانون على هؤلاء، فأنا عسكري وامضيت عمري بالسلاح والجيش والعسكر، وقاتلت ودافعت عن البلد، وانا اتباهى بأنني عسكري"، مشيراً ان "هناك اكثر من 500 شكوى على حماية النائب طلال الزوبعي من قبل الاهالي".

واضاف ابو سودة "وجدت قضاء ابو غريب خراباً، لاتوجد فيه خدمات، وكنت اعمل باحد الشوارع اثناء الحادث، لان البرلمان عطلة، وانا اعمل للمنطقة بدل السفر، ومنذ عامين لم أسافر"، لافتاً الى ان "ضعف المؤسسات جعلت النائب يتدخل في الماء والكهرباء والبلدية".

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