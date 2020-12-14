واع تنشر تقرير الأمطار التي ستشهدها البلاد يوم غد

2020/12/14 | 21:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط تقترب من الـ51 دولاراًارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مما ساهم في عودة ارتفاع خام برنت أعلى مستويات 50$ للبرميل وذلك بسبب الآمال المتعلقة بلقاح كورونا

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