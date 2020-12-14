الأنواء الجوية تنشر تقريراً عن موجة الأمطار المتوقعة اعتباراً من يوم غد - عاجل

2020/12/14 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية مساء اليوم الاثنين تقريراً حول موجة الأمطار المتوقعة التي ستبدأ غداً وتستمر ليومين وكما مبين في أدناه.

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