ذي قار.. مقتل وإصابة 5 اشخاص بينهم امرأة نتيجة شجار

2020/12/14 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن شخصا قتل وأصيب 4 آخرين بينهم امرأة في شجار، بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصا مواليد العام 1990 قتل، وأصيب 4 آخرين بيتهم امرأة نتيجة شجار اندلع في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار"، دون مزيد من التفاصيل.

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