الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية

2020/12/14 | 21:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/أحبطت احدى الوحدات التابعة للجيش الأردني العاملة على الحدود الشمالية للبلاد،اليوم، محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية.وحسب مصدر عسكري مسؤول بالجيش الأردني تم تطبيق قواعد الاشتباك مع الشخص المتسلل، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني./انتهى

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