مصدر لـ / نينا / : المفاوضات بين الحكومة والوفد الكردي عادت اليوم الى المربع الاول

2020/12/14 | 21:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مصدر مقرب من الوفد الحكومي الكردي المتواجد في بغداد انه لغاية الان لم يحصل اي اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشان صرف مستحقات الاقليم من الرواتب.وقال في تصريح / نينا / ان : الوفد لازال يبذل جهودا من اجل التوصل الى اتفاق .مبينا ان الحوارات قطعت اشواطا مهمة لكن للاسف عادت اليوم الى المربع الاول./انتهى3

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