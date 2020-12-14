الموانئ العراقية تحدد الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو

2020/12/14 | 21:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، استبعاد الشركة الصينية من المنافسة واختيار شركة دايو الكورية بعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير....

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