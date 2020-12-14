رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي: لا عودة لداعش إلى الأنبار مرة أخرى

2020/12/14 | 21:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جهاز الأمن الوطني في العراق عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، أن لا عودة لعصابات داعش الإرهابية إلى محافظة الأنبار مرة أخرى....

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