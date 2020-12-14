مخزونات النفط العالمية تهبط 46 مليون برميل خلال أكتوبر

2020/12/14 | 21:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مخزونات النفط التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال أكتوبر/تشرين الأول.

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