نائب كردي يكشف آخر نتائج مباحثات وفد الاقليم في بغداد.. مقترحان بشأن النفط

2020/12/14 | 21:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر، الاثنين، عن اخر نتائج مباحثات وفد اقليم كردستان في العاصمة بغداد.

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