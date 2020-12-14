أنا الإنسان، أنا الوطن: قصةُُ حياة 3 - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2020/12/14 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي 3- الإنسان القوي والمسيطر- والمستغل خلال حياته الأولى على كوكب الأرض لم تكن حياة الإنسان تختلف كثيراً عن سائر الكائنات الحية الأخرى.



كان يتجول داخل مناطق نفوذه، يلتقط ما تطاله يداه من ثمار الأشجار والنباتات، يصيد ما تقدر عليه قواه العضلية من حيوانات أدنى منه في البأس والحيلة، لتكون طعاماً له ويحفظ بها بقاءه؛ ومثل سائر الحيوانات، كان يبحث عن أقرب منابع المياه العذبة ليروي منها ظمئه.



كان، مث ......





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