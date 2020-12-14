السليمانية: اطلاق نار على الفرع الرئيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في جمجمال

2020/12/14 | 21:15 - المصدر: NRT عربية

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قام مسلحون مساء اليوم، الاثنين، بإطلاق النار على المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

واعلن مصدر في الفرع الـ 19 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في جمجمال، اليوم (14 كانون الاول 2020)، ان "مسلحين قاموا من ثلاث جهات بإطلاق النار على المقر الرئيسي للحزب في القضاء، مسببا وقوع خسائر مادية، دون ان يسفر الهجوم عن خسائر في الارواح".

وكان مسلحون مجهولون قد قاموا في وقت سابق من هذا الاسبوع بإطلاق النار على مقر الديمقراطي الكوردستاني، كما حاول متظاهرون احراق مقر الحزب الواقع في وسط المدينة.

ا.ح

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