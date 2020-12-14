عراقية تشكو الظلم: كاهن اعتدى علي جنسيا والكنيسة لم تحميني (فيديو)

2020/12/14 | 21:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت الشابة العراقية جوان، عن تعرضها لاعتداء جنسي من قبل كاهن كنيسة، فيما أشارت إلى ان "المعتدي" قام بتهديدها بعد ان قدمت شكوى ضده، فضلا عن لجوئه لاصحاب النفوذ للضغط عليها وعلى عائلتها للتنازل عن القضية والسكوت.

وقالت جوان، عبر تسجيل فيديو اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (14 كانون الاول 2020)، انها تسكن في مدينة عنكاوة بمحافظة أربيل، وتعمل في مجالي الصحة النفسية وحماية الاطفال.

وتضيف، ان الحادثة جرت عندما كان عمري 11 عاما، استدرجني كاهن إلى مكتبه الخاص وتعرضت إلى "لمسات غير مريحة" و"تعليقات جنسية اباحية".

وتابعت، قررت ان اصارح أهلي بما جرى لي بعد مرور فترة من الحادثة، فكان الخبر صادما لهم.



وقبل سنتين من الان قررت ان اقدم شكوى رسمية ضد الكاهن وواجهته ولكنه انكر كل شي.

وتذكر جوان، انها تنازلت عن التعويض المادي، مبينة ان الكاهن لم يلتزم بسرية المحكمة وقانون الكنيسة، ونشر تفاصيل القضية داخل مجتمع عنكاوة.



حيث الجميع عرف هويتي وتفاصيل قضيتي.

وتمضي في حديثها: وتعرضت انا وعائلتي إلى العديد من التهديدات، ولجأ إلى اصحاب النفوذ السياسي والاجتماعي للضغط علي وعلى عائلتي للتنازل عن القضية والسكوت.

وتؤكد انه رغم كل الانتهاكات التي تعرضت لها الا ان الكنيسة كانت صامتة ولم تحميني، ورغم ان القضية مرت عليها سنوات الا انها لم تبت فيها حتى الان.

A.A

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