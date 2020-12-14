ثقافة الإدّخار وأزمة الدينار!

2020/12/14 | 21:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.محمد فلحي..

مصرف الرافدين دعا المواطنين إلى الإدخار،وأعلن قبل بضعة أيام، عن فوائد مالية تبلغ(4%) للمواطنين الذين يقومون بإيداع أموالهم لدى المصرف،وهذه الفوائد السنوية المعلنة ليست جديدة،لكن الجديد- حسب المصرف- أنها سوف تحسب نهاية كل شهر، وهو ما يحتاج إلى توضيح أكثر!

المال هو عصب الحياة المعاصرة، والدورة الاقتصادية في المجتمع مثل الدورة الدموية في الجسم الحي،ينبغي أن تكون انسيابية ومنتظمة،ولا شك أن عزوف أغلب المواطنين عن التعامل مع المصارف العراقية،وغياب ثقافة الإدخار،تعد من أهم جوانب الأزمة المالية،فهناك كتلة مالية ورقية هائلة يتم تداولها بأيدي الناس في الشارع،ولا تدخل في حسابات المصارف وخزائنها، ومن بينها وأهمها مصرف الرافدين،وتلك مشكلة اقتصادية واجتماعية وإعلامية في الوقت نفسه!

المصرف العتيد يدعو المواطنين إلى الإدخار في خبر مقتضب من سطور قليلة،وهو قد يتوقع، بعد ذلك، أن المواطنين سوف يحملون الأكياس المعبأة بالدنانير ويهرعون إلى المصارف، لوضع نقودهم في الخزائن الآمنة،ويعودون إلى بيوتهم فرحين حالمين بالأرباح الموعودة، رغم ضآلتها مقارنة بمصارف العالم التي تعمل على زيادة الفوائد باستمرار، وبخاصة في ظروف الأزمات، من أجل تدوير الأموال وادّخارها مصرفياً، وليس بيتياً كما يفعل العراقيون!

الادخار في المصارف يتطلب ثقافة اقتصادية جديدة وتغيير عادات اجتماعية وتفعيل عملية إقناع عبر وسائل الإعلام،لكي يتغير السلوك المالي،ويجري التحول في المجتمع من التعامل النقدي الورقي إلى الإلكتروني، وأن يصبح لكل مواطن حساب مصرفي الكتروني.

الإقناع في عملية الإدخار يتطلب خطة إعلامية وإعلانية تهدف إلى توفير الأخبار والمعلومات والحقائق والفوائد التي يجنيها المواطن عندما يودع أمواله في المصرف،وهنا تبرز أهمية بناء السمعة الجيدة للمؤسسة المصرفية من خلال دعم قسم العلاقات العامة والإعلام من أجل العمل على بث الشعور بالثقة والاطمئنان والأمان والاستفادة فضلاً عن حسن التعامل والتفاعل الإداري،وتقليص الاجراءات الروتينية الورقية إلى أقل ما يمكن في عمليات فتح الحساب والإيداع والسحب ومتابعة الرصيد.

هناك ثقة مفقودة بين المواطن والمصارف، بصورة عامة،وثمة جسور مقطوعة بين الطرفين، منذ زمن طويل، ينبغي ترميمها وزيادتها،عبر ابتكار نوافذ تفاعلية للتواصل الإعلامي لكسب رضى الجمهور، قبل أن يبادر المواطن إلى وضع مدخراته في خزائن المصرف،ولو اطلعت على المواقع الإلكترونية لأغلب المصارف العراقية لوجدتها مهملة تعكس صورة قاتمة عن المصرف وإدارته واجراءاته وتعاملاته البطيئة المعقدة!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثقافة الإدّخار وأزمة الدينار!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثقافة الإدّخار وأزمة الدينار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).