بالوثيقة … التجارة تعلن صرف رواتب موظفيها لشهر كانون الاول


بالوثيقة … التجارة تعلن صرف رواتب موظفيها لشهر كانون الاول
2020/12/14 | 21:21 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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