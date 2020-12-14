الفصيل المفضل لإردوغان.. فيلق الشام يسجن السوريين ويعذبهم

2020/12/14 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حلب تستمر حملات الاعتقالات التي تقوم بها فصائل موالية لتركيا، حيث اختلفت الأمور في هذه المنطقة، بدلا من سجون الأسد، أصبحوا يعتقلوا في سجون الفصائل المسلحة.

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