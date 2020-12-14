أول تعليق من أبو مازن على منعه من الانتخابات: فقدوا صوابهم!

2020/12/14 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رد زعيم حزب الجماهير أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن"، الاثنين، على قرار استبعاده من الترشح للانتخابات وفقاً لأوامر قضائية.

وقال الجبوري في تدوينة تابعها "ناس"، (14 كانون الأول 2020)، "سيكتشف سياسيو الوقت الضائع أحجامهم الحقيقية في الانتخابات المقبلة..



لن يشغلنا خطاب التضليل و النفوس المهووسة بالفشل..



تتصاعد أصوات الجعجعة مع غياب الطحين..



مشروعنا أفقدهم صوابهم..



لم نقامر بكرامة آهلنا ولن نكون يدا مغلولة في الدفاع عن حقوقهم..



الانتخابات خيارنا و الهزيمة رصيدهم!!".

وأصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز، الإثنين، قرارا يقضي باستبعاد النائب أحمد عبدالله الجبوري من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر لـ"ناس"، (14 كانون الاول 2020)، إن "الهيئة القضائية في محكمة التمييز أصدر قرارها النهائي الغير قابل للطعن بالمصادقة على قرار مجلس مفوضية الانتخابات باستبعاد أحمد عبدالله الجبوري (ابو مازن) من المشاركة في الانتخابات لادانته بقضايا فساد ورد الطعن الذي تقدم به".

وتابع، أن "القرار صدر بشكل قطعي، وغير قابل للطعن مرة أخرى".

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