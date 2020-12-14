الزراعة تعلن حصاد 168828 دونم من المساحات المزروعة بالشلب في النجف

2020/12/14 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الزراعة ومن خلال مديرية زراعة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، حصاد 168828 دونم من محصول الشلب من أصل 207532 دونما مزروعة بالمحصول.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “الكمية المسوقة من المحصول لسايلوات وزارة التجارة وصلت الى (59000) طنا”.

وأوضحت الوزارة أن “الدعم المقدم للفلاحين والمزارعين من أسمدة وبذور وإرشادات ضرورية قد أسهمت بارتفاع معدلات الإنتاج، فضلا عن التنسيق مع الوزارات الساندة واستمرار جهود توفير الحصص المائية لانجاح مواسم للحصاد قد أثمرت بحصاد كميات كبيرة من محصول الشلب”.

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