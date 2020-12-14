الأنواء الجوية تنشر تقريراً عن موجة الأمطار المتوقعة اعتباراً من يوم غد

2020/12/14 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية مساء اليوم الاثنين تقريراً حول موجة الأمطار المتوقعة التي ستبدأ غداً وتستمر ليومين وكما مبين في أدناه.

وذكر بيان للهيئة، أن "البلاد تتأثر بمنخفض جوي من البحر المتوسط ليكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط أمطار متوسطة غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية وخاصة في المناطق الشمالية غزيرة الشدة".



وقال مديرعام الهيئة علي صاحب البهادلي ان "تقرير المراصد يبين ان المنطقة الوسطى ‏وبضمنها (العاصمة بغداد ) سوف يكون طقسها غائما مع تساقط امطار خفيفة الشدة وحدوث عواصف رعدية مع رياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين (30- 40 ( كم /س)".



وأشار إلى ان "المنطقة الجنوبية سوف تشهد طقسا بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة مع رياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين (30-40) كم / س مسبب تصاعد الغبار في اماكن متعددة منها".



وتابع بالقول ان "تأثير المنخفض الجوي يستمر ليوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 على المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى ويتحسن الطقس تدريجًيا".

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