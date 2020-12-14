2020/12/14 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت مجلة / فرانس فوتبول/ الفرنسية اليوم التشكيلة النهائية لأفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم /بالون دور تيم/.وساهم في اختيار التشكيلة 140 صحفيًا من مختلف دول العالم.وضمت التشكيلة التي أعلنتها المجلة :حراسة المرمى: الروسي ليف ياشين.خط الدفاع: البرازيلي كافو، الايطالي باولو مالديني، الالماني فرانك بيكنباور.خط الوسط: الارجنتيني دييغو مارادونا، الاسباني تشافي، الالماني لوثر ماتيوس، البرازيلي بيليه.خط الهجوم: الارجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي رونالدو، البرتغالي كريستيانو رونالدو./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن التشكيلة النهائية لأفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان عن التشكيلة النهائية لأفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).