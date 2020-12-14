الحلبوسي يجري جولة ميدانية في الرمادي

2020/12/14 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جولةً ميدانيةً في أحياء الرمادي.وذكر بيان لمكتبه ان : الجولة تاتي للاطلاع على واقع الإعمار والخدمات في المحافظة.والتقى الحلبوسي عددا من المواطنين واستمع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم، والتي سيتم متابعتها مع الجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة لها./انتهى3

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