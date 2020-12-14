طالباني من بغداد: مستعدون لتسليم كل إيرادات الاقليم ومطمئنون لنتيجة موفقة

2020/12/14 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس وفد إقليم كردستان للحوار مع بغداد، قوباد طالباني، تسليم كامل إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادي.

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