القدس في مهب التهويد والتطهير العرقي - نهاد ابو غوش

2020/12/14 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش القدس في مهب التهويدبقلم نهاد أبو غوش*رسميا لا توجد خطة إسرائيلية معلنة لتهويد القدس، أو لتنفيذ التطهير العرقي بطرد المواطنين الفلسطينيين من مدينتهم ومدينة آبائهم وأجداد أجدادهم، ولكن للحكومة ومجمل المؤسسات السياسية تصورات وخطط، وللبلدية مشاريع وبرامج، وللجمعيات الاستيطانية المتطرفة أهداف إستراتيجية.



وعلى الأرض، عمليا وميدانيا، تتكامل هذه الجهات جميعا في ما تخطط له وما تفعله، والنتيجة الوح ......





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