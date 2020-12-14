الزراعة العراقية ترفع المنع عن حركة نقل محصول الذرة الصفراء

2020/12/14 | 21:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، رفع المنع عن حركة نقل محصول الذرة الصفراء.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “قررت رفع المنع المفروض على حركة نقل محصول الذرة الصفراء (العرانيس)، وبدء تسلم الكميات المنتجة منه من قبل المعامل التابعة لشركة ما بين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لإنتاج البذور”، موضحةً أن “الحاجة قد برزت إلى نقل كميات من المحصول المذكور من محافظة إلى أخرى وحسب الطاقات الخزنية المتوفرة في المعامل”.

وأضافت، أنها “قررت رفع المنع عن حركة محصول الذرة الصفراء (العرانيس) بين محافظات العراق كافة، عدا (إقليم كردستان)”.

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