2020/12/14 | 21:59 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [النجف_اين]أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف إغلاق 3 مدارس أهلية لعدم الالتزام بالإجراءات الصحية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق ٣ مدارس اهلية في النجف الاشرف لعدم التزامها بالإجراءات الصحية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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