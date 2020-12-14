2020/12/14 | 21:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف_اين]أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف إغلاق 3 مدارس أهلية لعدم الالتزام بالإجراءات الصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق ٣ مدارس اهلية في النجف الاشرف لعدم التزامها بالإجراءات الصحية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق ٣ مدارس اهلية في النجف الاشرف لعدم التزامها بالإجراءات الصحية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).