صور.. اواخر الخريف في حلبجة

2020/12/14 | 22:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجواء خلابة، الوان تشد الانظار، الطبيعة تتزين بـ"الذهب" في اواخر فصل الخريف بمحافظة حلبجة.

عدسة PUKmedia كانت هناك وعادت اليكم بهذه الصور.

PUKmedia

بعدسة: شورش وهبي

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