لشرائها منظومة دفاع روسية.. واشنطن تفرض عقوبات على تركيا

2020/12/14 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، الاثنين، عقوبات على الصناعة الدفاعية في تركيا لشرائها منظومة "أس-400" الروسية.

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