المبعوث الأميركي يهاتف بارزاني: نحو إبعاد حزب العمال عن مشهد الاحتجاج

2020/12/14 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، جملة من القضايا منها مايتعلق بالوضع السوري والأكراد، بالاضافة الى "سلوك" حزب العمال الكردستاني ازاء الاحتجاجات الاخيرة في الاقليم.

وذكر بيان لرئيس حكومة إقليم كردستان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الاول 2020)، أن "بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص الأمريكي إلى سوريا جويل رايبورن".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث الوضع المعقد في سوريا"، كما اتفق الجانبان على "أهمية استمرار محادثات السلام بين الأطراف الكردية وبما يعزز التعددية والمشاركة ويضمن الحريات السياسية"، فيما تم التأكيد على أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً مشتركاً".

وسلط رئيس الحكومة الضوء على "الهجوم الذي شنه حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة في منطقة العمادية ليلة أمس، وأدان الهجوم بشدة".

وأكد بارزاني أن "ثلاثة من أفراد الأمن والبيشمركة قد استشهدوا إلى الآن على أيدي حزب العمال الكردستاني في الأشهر الأخيرة"، مشيراً إلى أن "سلوك حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك محاولاته لاستغلال المظاهرات السلمية في إقليم كردستان، يهدد الاستقرار الإقليمي".

وشدد رئيس الحكومة على "ضرورة خروج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من هيمنة حزب العمال الكوردستاني، وأن لا تسمح له باستغلال المساعدات التي تتلقاها (قسد)".

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