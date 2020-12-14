البنك المركزي فرع البصرة يعلن عن حل قريب يخفص سعر الدولار وينشر محتواه

2020/12/14 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

حدد فرع البنك المركزي في محافظة البصرة، سبب ارتفاع سعر الدولار، اليوم الاثنين، في مكاتب الصيرفة وبلوغ سعر البيع 133 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 131 ألف دينار للقيمة ذاتها.

وارجع البنك المركزي فرع البصرة، خلال تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، ارتفاع اسعار صرف الدولار الى "تصريحات أطلقها بعض السياسيين والمحللين الاقتصاديين حول معالجة الازمة المالية بان رفع الدولار مقابل الدينار سيساهم باستقرار الاقتصاد".

وبينت ادارة البنك، أن "هذا الامر غير مبني على دراسة"، مؤكدة ان "سعر الصرف الرسمي هو 120 ألف دينار لكل 100$"، فيما كشفت عن "اجراءات للحفاظ على استقرار ذلك منها ضخ قرابة الـ250 مليون دولار يومياً تمهيداً لانتهاء هذا الارتفاع في غضون الأسبوع المقبل".

وقال مدير الفرع قاسم رهيف، في تصريحات صحفية، ان "تلك التصريحات أشارت الى أنه واحدة من حلول معالجة الازمة الاقتصادية في العراق هو خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار، وهي تصريحات ليست مبنية على الموثوقية او كونها صادرة من البنك المركزي، لكنها بالتالي أدت الى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، وزيادة الطلب من قبل المجتمع المحلي وبعض اصحاب رؤوس الاموال وآخرين متخوفين من الوضع الاقتصادي، فقد ادى الى الى تقليل المعروض وارتفاع الاسعار".

واضاف رهيف ان "السعر الرسمي كما معتمد وفق نشرات البنك المركزي هو 120 ألف دينار لكل 100 دولار".

وحول تأثيرات ارتفاع سعر الدولار على الاسواق، بين رهيف انه "إذا ارتفع سعر صرف الدولار سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والانتاجية بشكل كبير، وحتى ان انخفض سعر الصرف فان بعض السلع سوف لا تنخفض أسعارها، وهو ما يعتبر واحدة من المشاكل، لذلك فان البنك المركزي حرص على ان يكون سعر الصرف ثابت".

ونفى في الوقت ذاته ان "يكون لدى البنك المركزي خطة لرفع سعر صرف الدولار كما يقال، سيما وان هكذا خطط ليست ممن اختصاص البنك بل من اختصاص وزارة المالية على اعتبار ان الدولار اصلا ملك للمالية، وكما هوه معروف فان الدولار يأتي نتيجة بيع النفط وهي تعتبر ايرادات وزارة المالية، وان البنك المركزي يقوم بدور الوساطة بين المالية وبعض المستفيدين من الدولار بهدف تحويلة الى الدينار العراقي ومن ثم الى وزارة المالية والتي ستقوم بدورها بتوزيعه على شكل نفقات ورواتب وما شابه".

وزاد ان "الوزارة لم تبلغ البنك بانها تريد رفع السعر، ولا حتى البنك المركزي في نيته خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار".

وحول توقعاتهم بشأن الفترة التي سيبقى عليها هذا السعر قال رهيف انه "من التوقع ان ينتهي هذا الموضوع الاسبوع المقبل رغم صعوبة التوقعات في حال وجدت الحلول الحقيقية في عملية ضخ كمية أكبر من الدولار في الاسواق فأنها لم تستمر هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل".

وارتفعت أسعار الدولار أمام الدينار اليوم بعدة محافظات لتصل إلى أكثر من 130 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد سعر صرف بلغ 132 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار ، فيما كان سعر الصرف صباح اليوم لا يتعدى 128 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار.وارتفع سعر الدولار في مكاتب الصيرفة ببغداد ليبلغ سعر البيع 133 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 131 ألف دينار للقيمة ذاتها.

وارتفع سعرف صرف الدولار في أسواق أربيل إلى 130 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وتأتي هذه القفزة مع تداول أنباء عن نية البنك المركزي تثبيت سعر الدولار على 130 ألف دينار لكل 100 دولار، لتغطية عجز الموازنة.

وقبل نحو أسبوع ، نفى المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح الثلاثاء، 08 كانون الأول، 2020، وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار.

وقال صالح في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن إن "الحديث عن وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار، لغاية الوصول الى مستوى 150 الف دينار مقابل الـ 100 دولار، غير صحيح على الاطلاق ولا توجد خطة مطروحة من قبل الحكومة لهكذا خيار".

واضاف أن "ارتفاع سعر صرف الدولار الاسواق المحلية، في الوقت الحالي جاء بسبب الشائعات، التي تطلق هنا وهناك، وهي لا اساس لها من الصحة"، مبينا أن "هذا الارتفاع مؤقت، وستشهد قادم الايام انخفاضا جديدا بسعر الصرف".

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