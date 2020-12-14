أول تعليق من الأمن النيابية على أنباء اعتقال قيادات في سرايا الخراساني

2020/12/14 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، أن اللجنة لم يصلها اي شيء رسمي بخصوص اعتقال قادة في الحشد الشعبي.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الامنية العراقية الرسمية، وهو خاضع لكل القوانين والتعليمات والضوابط، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".

واضاف العزاوي، أن "لجنة الامن والدفاع النيابية لم يصلها اي شي رسمي حيال الاسباب التي ادت الى اعتقال بعض قادة الحشد الشعبي مؤخرا"، مشيراً إلى "أنتظار نتائج التحقيقات من قبل الجهات الرسمية لبيان تفاصيل الامور".

وأكد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، أن "الاعتقال او الايقاف يتم في حال حدوث خطا ما، وكلمة الفصل تبقى رهن التحقيقات والقضاء".

واشار إلى ضرورة أن "يسود القانون على الجميع ويطبق على مختلف العناوين"، مؤكدا ان "لجنة الامن والدفاع النيابية ستتابع الموضوع لبيان تفاصيله واسبابه".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع، باعتقال آمين عام سرايا الخراساني، علي الياسري، من قبل أمن الحشد الشعبي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من آمن الحشد الشعبي اعتقلت 30 عنصراً من سرايا الخراساني، خلال مداهمة أمنية بحثاً عنهم وعن أمين عام السرايا علي الياسري".

وأضاف، أن "الياسري، لم يكن موجودا وقت تنفيذ المداهمة، وقد وسلم نفسه لاحقا لأمن الحشد الشعبي"، مبينا أن "الياسري، كان متوجها إلى سوريا، وأوقف سفره، وعاد وسلم نفسه".

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