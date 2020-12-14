الدراجي يطالب الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة ان استمر صعود الدولار

2020/12/14 | 22:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب عضو مجلس النواب محمد صاحب الدراجي الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة ان استمر صعود الدولار .وقال في تغريدة له اليوم : اذا صعد الدولار يجب منح مخصصات تضخم للطبقات الهشة وتعديل الية بيع الدولار وتسعير مشاريع الحكومة بالدولار مع وقف الاستيرادات.واضاف الدراجي ان : على الدولة القيام باستيراد مواد غذائية وضخها بالاسواق ودعم الوقود للنقل العام والصناعة مع ضخ عملة صعبة لاسواق التصريف وتفعيل دور الامن الاقتصادي.وبلغ سوق صرف الدولار اليوم اكثر من 130الف دينار لكل 100دولار./انتهى3

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