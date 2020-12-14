اصابة أثنين من حشد وزارة الدفاع في هجوم أرهابي شمال شرق بعقوبة

2020/12/14 | 22:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب اثنان من حشد وزارة الدفاع في هجوم أرهابي شمال المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان عناصر من تنظيم داعش هاجمت نقطة مرابطة لحشد أئمة البقيع ضمن قاطع شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن أصابة أثنين من حشد وزارة الدفاع بعد الاشتباك مع الارهابيين .واضاف ان قوة امنية وصلت الى المنطقة وبدأت بعملية تعقب الارهابيين الذين فروا صوب البساتين الزراعية ./انتهى

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