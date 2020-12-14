تبدأ خلال ساعات.. أمطار لمدة يومين بكامل العراق

2020/12/14 | 22:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة النقل العراقية الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، تقريراً عن الحالة الجوية والأمطار التي سوف تشهدها البلاد يوم...

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