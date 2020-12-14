محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع طرح لقاح كورونا

2020/12/14 | 22:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 11 دولاراً عند تسوية تداولات اليوم الاثنين، مع بدء استخدام لقاح كورونا.

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