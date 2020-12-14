السودان خارج قائمة الإرهاب الأمريكية: ترحيب رسمي وآمال

2020/12/14 | 22:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

لقيت خطوة دخول قرار إلغاء اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، حيز التنفيذ، ترحيبا رسميا واسعا في الخرطوم.وقال مجلس السيادة إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وكذلك الأعضاء يهنئون الشعب السوداني برفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف أن الخطوة كللت جهود جماعية تتطلع إلى رفاهية الشعب بعد 27 عاما من العزلة الدولية.

والإثنين، قالت سفارة واشنطن لدى الخرطوم، إن قرار إلغاء تصنيف السودان «دولة راعية للإرهاب» بات ساري المفعول.وقالت وزارة الخارجة السودانية «ترحب وزارة الخارجية باكتمال عملية رفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب».

وأضافت أن هذه الخطوة التاريخية تفيد بأنها قد جاءت تتويجاً للجهود والإصلاحات التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية.

وأكدت أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتيح فرصاً وظروفاً أفضل لدعم وإدارة الاقتصاد السوداني، وتفتح الباب مشرعاً لتأكيد عودة السودان المستحقة إلى المجتمع الدولي.

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