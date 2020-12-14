حكومة البصرة: قررنا دعم طلبة كلية الفنون واختيار المشاريع الأفضل

2020/12/14 | 22:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ صفاء الفريجي

أعلن مستشار محافظ البصرة للشؤون الفنية، عبد الكريم الرومي عن مواجهة اللجنة الخاصة بمشروع تأهيل كورنيش قضاء العرب، مشكلة استملاك الأراضي التي يحتاجها المشروع كون أن هناك عدد من مالكي تلك الأراضي غير عراقيين ومنهم من دول الخليج، فيما أشار إلى أن مدينة البصرة كانت أفضل وأجمل عندما كانت تدار من قبل شركة الموانئ.

وقال الرومي في إن اللجنة باشرت أعمالها بالبحث عن ملاك تلك الأراضي وكذلك التحضير لباقي التخطيطات والتصاميم لمشروع إعادة تأهيل وترميم كورنيش قضاء شط العرب.

وفيما يتعلق بكورنيش العشار، قال الرومي ان محافظة البصرة قررت دعم طلبة كلية الفنون واختيار المشاريع الأفضل لتكون ضمن واجهة الكورنيش وشراء مشاريع التخرج الخاصة بهم، مؤكداً أن مشروع إعادة تأهيل وترميم كورنيش قضاء شط العرب لن يكون مشروعاً متلكئ خصوصاً وان كل ما أحيل من مشاريع بعد عام 2018 نفذ بصورة جيدة وكما هو مخطط لها.

إلى ذلك، اعلنت وزارة التربية عن افتتاح ثلاث مدارس جديدة في محافظة البصرة الفيحاء ضمن مشروع تنمية الأقاليم ، بحضور مستشار المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي وقائمقام قضاء المدينة والصادق ومدير ناحية عز الدين سليم .

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أن “قسم تربية المدينة التابع للمديرية العامة لتربية البصرة افتتح ثلاث بنايات تربوية جديدة، هي (مدرسة الشهيد علي شناوي الابتدائية ومدرسة السيد نعمة الله الجزائري ومدرسة مولى الثقلين في قضاء الصادق)”، مؤكداً ان “تلك المدارس سيتم تجهيزها بالوسائل والمعدات التعليمية من اجل خلق مناخ دراسي مناسب لأبناء المحافظة”.

واعربت وزارة التربية عن املها بأن “تُسرع الشركات المنفذة للمشاريع التربوية من انجاز الاعمال المناطة بها لتتمكن المحافظات من سد العجز الحاصل في الابنية المدرسية والقضاء على ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي الذي اثر على عملية الفهم والادراك للمناهج الدراسية في الصف الواحد”.

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