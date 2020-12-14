عبد الواحد: حرب تقودها أحزاب السلطة ضد الإعلام الحر.. ودعوة للجماهير لمناصرة Nrt

2020/12/14 | 22:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الاثنين، ان الاعلام الحر وبالاخص قناة (NRT) بات بارقة الامل الاخير في اقليم كوردستان، متهما الاتحاد الوطني الكوردستاني بإغلاق القناة لخدمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وكتب عبدالواحد في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم (14 كانون الاول 2020)، ان "السلطة الرابعة هي السلطة الوحيدة التي لم يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنسبة 100%، وها هو الاتحاد الوطني الكوردستاني يحاول اغلاق القناة الاكثر تأثيرا التي لا تسيطر عليها السلطة ولا تخضع لنفوذ الديمقراطي الكوردستاني وتتيح مجالا لظهور المواطنين".

واضاف، ان "الشيء الوحيد المؤثر في اقليم كوردستان والذي لا يخضع لسيطرة الديمقراطي الكوردستاني هي قناة (NRT) ، لكن الاتحاد وعائلة طالباني بقادته الثلاث (لاهور جنكي وبافل وقوباد طالباني) قاموا بإغلاق القناة من اجل خدمة اعلام الديمقراطي الكوردستاني وللقضاء على المنافس الوحيد لقنوات الديمقراطي".

وأشاد عبد الواحد ساخرا بالوطني الكوردستاني قائلا: "احسنت يا حزب الاتحاد الوطني، أبقى خزي وعار وخدمة لم تقم بها من اجل الديمقراطي الكوردستاني؟ سلمتم رئاسة الاقليم والحكومة الى الديمقراطي، سلمتم مجلس القضاء واغلبية المجلس الى الديمقراطي، وكذلك هيئة رئاسة برلمان كوردستان، بارقة الامل الوحيدة المتبقية هي الاعلام وبالاخص قناة (NRT) وقد قمتم بغلقها من اجل خدمة الديمقراطي الكوردستاني.

ودعا عبدالواحد مواطني كوردستان ممن يرون في قناة (NRT) صوتهم المعبر، الى تنظيم تجمع كبير امام مبنى القناة للدفاع عن الاصوات الحرة، ومن اجل الحيلولة دون تسليم السلطة الرابعة الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وكانت وزارة الثقافة في اقليم كوردستان قد قررت في السابع من الشهر الحالي اغلاق قناة ان ار تي لمدة 7 ايام، لكن بعد مرور اسبوع وبحجة عدم الامتثال لشروط الاغلاق قررت تمديد فترة الاغلاق لـ 7 ايام اخرى.

ا.ح

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