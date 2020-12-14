الأنواء الجوية تصدر تقريرًا حول الأمطار المقبلة

2020/12/14 | 22:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تقريرًا عن الحالة الجوية والأمطار التي سوف تشهدها البلاد يوم غد الثلاثاء.

وذكر بيان للهيئة تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "البلاد تتأثر بمنخفض جوي من البحر المتوسط ليكون الطقس في المنطقة الشمالية غائمًا مع تساقط أمطار متوسطة غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية وخاصة في المناطق الشمالية غزيرة الشدة".

وقال مديرعام الهيئة علي صاحب البهادلي إن "تقرير المراصد يبيّن أن المنطقة الوسطى ‏وبضمنها (العاصمة بغداد) سوف يكون طقسها غائمًا مع تساقط أمطار خفيفة الشدة وحدوث عواصف رعدية مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين (30- 40 ( كم /س)".

وأشار إلى أن "المنطقة الجنوبية سوف تشهد طقسًا بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين (30-40) كم/ س مسبب تصاعد الغبار في أماكن متعددة منها".

وتابع بالقول إن "تأثير المنخفض الجوي يستمر ليوم الأربعاء الموافق 16 كانون الأول/ديسمبر على المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى ويتحسن الطقس تدريجيًا".

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